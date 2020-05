Più di 500 spiagge si sono riempite di bagnanti, in Grecia, dopo che il governo ne ha autorizzato la riapertura a partire da oggi, 16 maggio. Dopo le spiagge pubbliche, riaperte il 4 maggio, ​sono state riaperte anche le 515 spiagge attrezzate affidate a gestori, bar, ristoranti e hotel che beneficiano di una concessione privata e che erano state chiuse a causa dell’epidemia di coronavirus.

Così Atene ha deciso la fine del lockdown

L’allentamento delle misure restrittive imposte da Atene per contrastare la pandemia di coronavirus riparte appunto dal turismo. In base a quanto stabilito dalle linee guida del governo, non sono ammesse più di 40 persone per mille metri quadrati. Gli ombrelloni, invece, dovranno essere distanziati di almeno quattro metri. La riapertura delle spiagge e dei lidi balneari si inserisce nel più vasto piano del governo per rilanciare il settore del turismo. Il provvedimento rientra, infatti, fra le varie misure di allentamento delle restrizioni approvate nei giorni scorsi. Fra queste misure, c’è anche la riapertura delle messe a partire da domani, 17 maggio. Sarnno riperti anche i siti archeologici – tra cui l’Acropoli – da domenica prossim. In quell’occasione saranno consentiti anche i viaggi attraverso la Grecia continentale e verso Creta, mentre quelli verso le altre isole saranno autorizzati da domenica 25 maggio.

Grecia, il coronavirus ha fatto poche vittime

Anche la Grecia, come molte altre nazioni europee, è riuscita a limitare la diffusione dell’epidemia. Ci sono stati 2.800 casi e appena 162 morti. L’11 marzo, quando i casi accertati erano appena 99 (e nessuna vittima) è stata disposta la chiusura di scuole e università e due giorni più tardi, dopo il primo decesso, hanno chiuso i battenti ristoranti, bar, musei, siti archeologici, centri culturali e negozi di piccole dimensioni. Con questi numeri, il governo confida di poter salvare buona parte della stagione turistica e assicura che la Grecia è una meta sicura per le vacanze.