“Io, uomo di destra, difendo Silvia Romano da attacchi e insulti”

Beppe Mambretti, cinquantacinque anni lecchese, da sempre è uno di quelli che la fiamma l’han difesa e alimentata con passione fin da quando indossava i pantaloni alla zuava. Oggi Mambrettiè il Presidente de “La Carovana del Sorriso”, associazione benefica che si occupa di cooperazione internazionale che a Mabilloni, in Tanzania, ha creato il Carovana charity Village, un luogo dove più di trenta orfani studiano e crescono in sicurezza a pochi passi dalla steppa Masai.

“Appartengo a una destra che ha sempre avuto il culto della solidarietà, in questa situazione ci sono parecchie colpe da attribuire e forse un solo merito. Inutile dire che le colpe sono quelle del Governo Conte che da questa vicenda voleva solo trarre vantaggio mediatico nell’opinione pubblica e per questo ha esposto una povera ragazza a un circo mediatico non indifferente; in un modo deliberato affinché per qualche giorno passassero in secondo piano i ritardi nell’emanazione di quei provvedimenti economici tanto attesi dal mondo produttivo”.

Ritiene veramente che ci sia stata malafede da parte delle autorità italiane? “Basta vedere il protocollo cerimoniale con cui è stata accolta, c’era il presidente del Consiglio il Ministro degli esteri e una schiera di telecamere non indifferente. Non credo si possano fare delle accuse, ed è qui che sta l’unico merito della vicenda, a una ragazza che comunque è andata in Africa a fare del bene e del volontariato e non credo nemmeno che le colpe vadano addossate ai genitori; noi oggi non riusciamo a bloccare i nostri figli quando escono il sabato sera, figuriamoci se i genitori di questa cooperante potessero avere la forza di bloccare chi, a tutti gli effetti, andava ad applicare quello che da anni la Destra in Italia sostiene: “aiutare gli africani a casa loro”.

Silvia Romano però è tornata in Italia con la cosiddetta “Tenda verde”. Partiamo dal presupposto che Silvia Romano fortunatamente è tornata in Italia sana e salva, purtroppo però l’abito che indossava al momento del suo sbarco è un simbolo di oppressione su tante donne somale, è un simbolo di violenza di quella parte di estremismo islamico che compra i bambini alle famiglie povere per farne dei terroristi. Questo suo gesto non fa male solo a lei perché le ha scatenato contro molti giudizi negativi sui social ma fa male a tutti noi perché questo è un affronto al valore della libertà, un valore che sicuramente lei stessa sa quanto sia prezioso.