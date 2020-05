Haters di nuovo in azione contro Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore ha postato sul proprio profilo Instragram una foto mano nella mano col bambino, che ha dieci anni e che, come scritto nel post dal padre, non usciva ormai da 40 giorni.

Il post di Briatore su Instragram

“Piccola passeggiata per monaco, Falco era 40 giorni che non usciva di casa“, ha scritto Briatore a corredo della foto che ritrae lui e il figlio in versione “mini-me”: entrambi sono vestiti con maglietta e calzoncini neri e cappellino e indossano la mascherina. Tra i vari immancabili attacchi degli “odiatori” in servizio permanente effettivo, uno in particolare ha scatenato la reazione del patron del Billionaire. “Falco ahahha ma un nome piu igniorante non glielo potevi dare a questo banbino? (il post è riportato testualmente, errori compresi, ndr).

La reazione in difesa di Nathan Falco

Diversi utenti hanno replicato notando quanto fosse sgrammaticato lo sgarbato intervento contro il bambino, mentre Briatore ha preferito rintuzzare nel merito e anche, si direbbe, nel metodo: “Senti cog…ne pensa al tuo di nome… Top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca” (nella versione originale di Briatore l’insulto non era censurato, ndr).