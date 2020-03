«Testa di c…, non ho la coda di paglia»: rissa furibonda tra Vauro e Briatore a “Non è l’Arena”

Volano insulti tra Flavio Briatore e Vauro Senesi a “Non è l’Arena” su La7. La discussione tra i due, durante la trasmissione di Massimo Giletti, si è accesa quando Briatore ha lanciato pesanti accuse al governo sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. Accuse che già l’imprenditore aveva rivolto all’esecutivo.

“Gli ospedali normali hanno saputo del virus il 21 febbraio, prima si sono infettati tutti. C’è gente da denunciare, perché hanno taciuto e lo hanno diffuso. Prima del 21 febbraio gli ospedali in Italia trattavano i casi come se fosse polmonite, nessuno gli ha fatto una comunicazione. Questo non è reato? Perché il governo non li ha informati? Dobbiamo dire le cose come stanno: sono morte 11mila persone, ne potevano morire 2mila come è stato in Corea”, ha detto attaccato Briatore. Secondo il quale “serve una manovra come la Germania e i soldi vanno dati alle aziende, non alle banche”. E subito. “Se glieli diamo tra un mese, rischiano di chiudere prima”.