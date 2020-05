“Stupenda”, “Stupefacente”. Pioggia di complimenti e di “wow” per Adele, la cantante inglese che per il suo 32esimo compleanno su Instagram ha postato una foto in cui appare magrissima. La dieta di Adele è diventata motivo di discussione sui Social. Già a Natale in un altro post Adele si era vista in fase di perdita di peso e prima ancora in autunno ma quest’ultima immagine è davvero sorprendente. Secondo il Daily Mail avrebbe perso in questi mesi addirittura 45 chili. La cantante nella foto mette in mostra il suo nuovo fisico con un abito corto nero.

La dieta di Adele, ecco come funziona

Adele segue da tempo una dieta che prevede circa 1000 calorie al giorno nel suo caso, oltre ad un lavoro fitness di pilates e di esercizi. Il regime alimentare, noto come dieta Sirt è stato ideato dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi, provocando la perdita di peso (i geni della magrezza). La dieta è affascinante perché questi geni della magrezza, le sirtuine, si attivano con alimenti molto gradevoli come cioccolato, vino rosso, olio extravergine di oliva, noci, mirtilli, fragole, grano saraceno e peperoncino.