Il pessimo esempio del ministro Speranza: senza mascherina e non a distanza (video)

In tempi di prediche e di ramanzine agli italiani, che non sarebbero abbastanza pazienti e ossequiosi delle confuse regole dettate dal governo, si scopre che il ministro Speranza, è il primo a trasgredirle. Nonostante il suo proverbiale allarmism o.

Dopo lo scivolone delle fakenews avallate sull’aumento dei contagi in Germania, il ministro della Salute si è fatto beccare su un’auto di servizio senza mascherina e non a distanza di sicurezza dall’autista. Le regole, che lui stesso ha dettato, rendono consigliabile l’uso della mascherina e obbligatorio, anche in auto, il distanziamento sociale. Speranza, per intenderci, si sarebbe dovuto sedere dietro e dalla parte opposta rispetto all’autista.