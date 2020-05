Il Mosap infuriato col governo: «Fa solo proclami ed è sordo e immobile alle richieste della polizia»

«Le manifestazioni di Roma e Milano hanno dato il segno di come una parte della politica (anche se non parlamentare) soffia sul fuoco della protesta. Noi, il Mosap, eravamo con i colleghi lungo le strade a garantire la sicurezza. Ma per senso di responsabilità e non perché il governo si sia degnato di ascoltarci. Il nostro rispetto per lo Stato non è in discussione, così come l’onore di indossare la divisa della Polizia. Ma questo non ci serra le labbra. Abbiamo voce e vogliamo farci sentire, in ogni sede».