Il grillino Di Stefano la spara grossa: «Chiamate un esorcista per Meloni e Salvini». E la Maglie…

Maria Giovanna Maglie stende con solo due parole Manlio Di Stefano. Il sottosegretario grillino per gli Affari esteri la spara grossa. «Recovery Fund da circa 170 miliardi per l’Italia di cui metà a fondo perduto. Chiamate un esorcista per Meloni e Salvini e fate una statua a Conte e al M5S che hanno tracciato questa strada da principio con convinzione. Avanti così». Parole che non sono passate inosservate a Maria Giovanna Maglie. Alla giornalista sono bastate due semplici parole per far capire il suo pensiero sui soldi che l’Europa dovrebbe far piovere sull’Italia. «Questa segnatevela», ha scritto sui social.

Di Stefano, Maglie e la reazione del web

Il post ha avuto una valanga di commenti. Gli utenti si sono scatenati contro Di Stefano. Scrive Massimo S.: «A fondo perduto non c’è nulla, ripeto nulla. I soldi prestati l’Ue li recupera dal bilancio europeo. L’Italia come contributore netto aumenterà la propria quota e restituirà in toto quanto ci verrà dato ora. Questa è la verità». E un altro aggiunge: «Non serve segnarla, tanto domani dirà un’altra cretinata ancora più grande». E un altro ancora va già duro: «Giusto un comico li poteva arruolare. Arroganti, incapaci, improbabili, inadeguati, in malafede». E ancora: «Lo stolto che scrive è lo stesso che considera Maduro un modello da seguire. Basta questo per capire a che livello sia il grillino». E un altro ancora scrive: «Sto preparando i sacchi per metterci tutti i soldi che arriveranno».

«Servo senza dignità»

Un utente è caustico: «Servo senza dignità, per poco non fa l’inchino». Tra le tantissime critiche e battute ironiche c’è chi dati alla mano osserva: «Occorre l’autorizzazione mediante votazione con il 100% a favore. Se arrivano i soldi saranno accompagnati da un papello con le riforme da attuare. Rutte le ha già richieste a Giuseppi. Comunque sia forse ce li daranno a partire dal 2021 in piccole tranche. Poveretti…».