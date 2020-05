Il Financial Times elogia Zaia. Salvini: “Invidioso? Semmai orgoglioso”

“Luca Zaia è un amico, un leghista, è stato un grande ministro ed è un grande governatore. Per me è motivo di gioia e orgoglio che, in Italia e nel mondo, un amministratore della Lega sia amato e stimato”. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con il quotidiano online Affaritaliani.it l’articolo di oggi del Financial Times che parla della stella di Salvini “offuscata” e di Zaia come “astro nascente”.

Salvini: “Un leader non ha paura di quelli bravi”

“Un leader – prosegue il numero uno del Carroccio – non deve avere paura di sostenere e veder crescere gente in gamba e migliore di lui, chi si circonda di gente da poco o di signorsì non aiuta se stesso né l’Italia”, sottolinea il segretario della Lega. “Lavoriamo per garantire lavoro e futuro si milioni di italiani dimenticati dal governo, a partire dal mondo delle imprese, artigiani, commercianti, professionisti e Partite Iva in primis. Lavoriamo anche per offrire il buongoverno della Lega anche nelle Regioni fino ad oggi gestite dalla sinistra, dalla Campania alla Toscana, dalla Puglia, alla Valle D’Aosta e alle Marche. Uniti, e per questo attaccati e invidiati, come nessun altro”, conclude Salvini.

Zaia vola nei sondaggi, ma minimizza

“I sondaggi di oggi sono fatti in un momento particolare della storia di questo paese, con l’epidemia di coronavirus. E infatti al vertice delle classifiche troviamo tutti coloro che sono in prima fila in questa vicenda. La politica ha un suo corso che è diverso da quello del coronavirus, e io come ripeto da sempre non sono minimamente interessato ad altri ruoli, lasciatemi fuori da questa manfrine”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia a chi gli faceva notare oggi l’articolo di elogio da parte del Financial Times, con consensi in salita verticale mentre sarebbero in calo quelli del leader della Lega Matteo Salvini.