Zaia allenta il lockdown: ecco cosa sarà consentito in Veneto

Luca Zaia allenta il lockdown. Il governatore del Veneto ha tolto infatti alcuni obblighi come il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta solo “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente. Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto, illustrata oggi dal governatore Zaia. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa. Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa.

Zaia ha anche annunciato che per il 25 aprile e il primo maggio saranno consentiti picnic solo vicino casa e solo su proprietà privata. Resta comunque l’obbligo di portare le maschere quando si esce dallapropria abitazione