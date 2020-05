Michelle Hunziker, sotto accusa con Striscia la notizia per il servizio su Giovanna Botteri, replica alla giornalista con un video. “Cara Giovanna – dice la conduttrice – il servizio non era contro di te. Chi lo dice non lo ha nemmeno guardato. Era contro i tuoi haters. Infatti alla fine Jerry Scotti dice: ‘Giovanna vai avanti così’. E’ molto chiaro. Guardalo bene e fammi sapere cosa ne pensi. Un bacio”.

Ma il paradosso della vicenda è che adesso a finire nel mirino dei detrattori è la stessa Hunziker, accusata di essere ipocrita e ignorante dinanzi all’alta professionalità di Giovanna Botteri. Un caso montato ad arte, che viene preso a pretesto per attaccare Striscia come programma di dubbia cultura e per rilanciare la solita retorica sulle donne troppo brave che suscitano invidia e body shaming. Si pretende di difendere le donne offendendo un’altra donna solo per una battuta sulla capigliatura della Botteri. Una tempesta in un bicchier d’acqua.

Una tempesta che è figlia dell’esaltazione da #metoo che le femministe nostrane hanno prontamente abbandonato. Infatti ora ad essere sotto accusa per presunte molestie sessuali è John Biden, già vice di Obama e ora in corsa per i democratici contro Donald Trump. Meglio ripiegare allora sulla povera Hunziker e su un programma come Striscia che non ha mai fatto del politicamente corretto un credo al quale inchinarsi. La Hunziker si presta a perfezione, avendo fondato l’associazione Doppia Difesa insieme con Giulia Bongiorno, che è per di più un’esponente della Lega. Un bersaglio ideale per i paladini delle donne che se la prendono con un’altra donna, non lesinando offese sui social: “squallida”, “fa schifo”, “fa pena”. Insulti che mai sono stati rivolti alla Botteri ma che impunemente vengono rivolti alla Hunziker. Quando il neofemminismo cade in basso e non teme l’incoerenza…