«Grazie di esserci»: Giorgia Meloni incoraggia chi oggi riapre le attività (video)

Un grazie di cuore appassionato a tutti gli imprenditori che oggi possono tirare su la serranda pur tra mille ostacoli. Giorgia Meloni dai suoi profili social mostra al solito sensibilità e vicinanza ai tanti “eroi del quotidiano”.

“Oggi ripartono tantissimi artigiani, commercianti, partite IVA e imprenditori. Ripartono tra mille difficoltà: senza aver ricevuto aiuti concreti, vessati anche durante l’emergenza da tasse e burocrazia. Aiutiamoli a rialzarsi, perché senza di loro non potrà rialzarsi l’Italia: compriamo italiano”.

Meloni: “Il vostro è stato un percorso a ostacoli

È l’invito della leader di FdI ai tanti commercianti e professionisti per i quali oggi è il giorno del “debutto” nella Fase 2. “Grazie di esserci e tenere in piedi il sistema-Paese, dice nel bel video di incoraggiamento a tutte le categorie produttive che ricominciano a vedere la luce. Onore al merito: ” Credere nella loro attività senza avere avuto aiuti concreti; con le banche che spesso hanno chiuso loro le porte; con la burocrazia ferrea, unica a non andare in quarantena in questi mesi. Beh, che dire: solo grazie. “Una dimostrazione di genio, estro e forza di volontà”.