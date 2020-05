Il Vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, presiede la seduta in Aula. Il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, rimesta nel torbido e aizza gli animi. Prende la parola e interviene nel dibattito parlamentare e denuncia: attiene alla modalità delle nostra discussione, ma anche all’indecenza delle minacce ripetute nei gesti e nelle parole da parte dei banchi di quest’Aula, ma anche alla sicurezza di tutti noi. In quest’aula è obbligatorio l’uso della mascherina. Come è stato ricordato non è un gioco. Non è un teatro. i colleghi e le collega della destra e della Lega continuano a togliere la mascherina per urlare e sputacchiare in quest’Aula. È una vergogna. E lei presidente deve impedirlo.

Bagarre in Aula: Fratoianni (LeU) scatena la rissa

Fabio Rampelli che presiede i lavori, prende la parola per rimettere ordine. E replica esordendo: «Qui addirittura volano coriandoli». Quindi prosegue: «Faccio appello a voi e a chi vi rappresenta a mantenere un atteggiamento consono a quest’Aula, altrimenti sarò costretto a sospendere i lavori. Detto questo i rilievi fatti poco fa dal deputato Fratoianni, ovviamente assumendosene la responsabilità, sono legittimi. Io penso che, come abbiamo fatto già in altre circostanze, sarà opportuno, una volta formalizzati i reclami – perché io mi sono accorto della confusione, non certamente degli insulti, altrimenti li avrei immediatamente ripresi e sanzionati – anche attraverso la visione dei filmati, si potrà eventualmente procedere all’emissione di sanzioni nei confronti dei deputati che si fossero resi protagonisti di minacce. Contumelie. E quant’altro». Già, quant’altro partito dalla accuse mosse dal deputato Leu all’indirizzo (guarda caso?) di Lega. Opposizione in generale. E non ultimo M5S.

