Il sindaco dem Giorgio Gori è preoccupato per il weekend (e non solo). Dopo le immagini dei Navigli di Milano non vuole che certe scene si ripetano a Bergamo, tra le province più colpite dal Covid-19 in Italia. E così, dopo aver parlato, con una lettera ai familiari delle vittime, torna a parlare con i cittadini della città che amministra. Stavolta in anticipo sui tempi… Perché ben altre immagini hanno scioccato l’opinione pubblica, e di mezzo mondo: e sono quelle dei carri armati del nostro esercito che trasportano le salme delle vittime del coronavirus in un interminabile, agghiacciante corte funebre… Immagini che hanno colto tutti impreparati. A partire proprio dai parenti dei cari estinti…

Gori, terrorizzato dal weekend e dalle immagini dei Navigli «Il weekend – dice in un messaggio ai cittadini su Facebook – un po’ ci preoccupa. Perché i segnali di allentamento dell’attenzione e della prudenza ci sono. Ci sono stati in altre città. Avrete visto lo sfogo del sindaco Beppe Sala dopo che sui Navigli di Milano si sono ammassate tantissime persone, contraddicendo tutte le regole che ci siamo dati. Io non vorrei che una cosa simile accadesse a Bergamo né domani. Né dopo. Né nelle settimane successive». Al momento, sottolinea, «non ho visto qui scene di massa e affollamenti. Ma ho questa sensazione». Ovvero che «mentre le persone adulte seguono con rigore le disposizioni, che dicono che le mascherine sono obbligatorie, tra i giovani ho notato che tanti l’hanno presa alla leggera»…