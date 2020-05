Da lunedì 18 maggio cambiano ancora le regole per gli spostamenti: entro domenica il governo ha intenzione di varare un nuovo decreto. L’autocertificazione sarà necessaria soltanto per uscire fuori dalla propria regione di residenza. Nella propria regione ci si potrà dunque spostare liberamente. Uscire dalla propria regione sarà consentito come prima per tre motivi: «Motivi di lavoro, motivi di urgenza, motivi di salute».Non si potranno ancora visitare i parenti fuori dai confini regionali.

Quest’ultima rimane obbligatoria nei luoghi chiusi e nei negozi. Verso la riapertura anche i centri commerciali per i quali si stanno studiando le regole per garantire la sicurezza a cominciare dagli ingressi scaglionati. Per bar e ristoranti valgono le raccomandazioni Inail.