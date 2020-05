Centinaia di articoli ma zero euro. Bisogna ribellarsi e sfrattare il governo fisicamente

Il decreto del governo è arrivato, coi i suoi 266 articoli, centinaia di pagine e tanta confusione. Si dice che è stata stanziata una cifra ‘monstre’, 55 miliardi, pari a due manovre finanziarie. Ma in realtà l’unico mostro che vediamo è questo governo che si conferma una volta di più incapace di produrre qualcosa di utile per il Paese. Non basterà districarsi nelle centinaia di articoli e nelle pagine di questo provvedimento frutto di ignoranza e incompetenza. Serviranno ben 98 decreti attuativi per renderlo efficace.

Le promesse del governo in 266 articoli e tanto caos

Da quando il decreto sarò approvato, ovvero non prima di due mesi, bisognerà cominciare a scrivere un centinaio di provvedimenti di attuazione. Gli italiani pensano già che le promesse del governo siano fatti reali, e invece non è così. Hanno riempito il testo di tante marchette, dando soldi a destra e manca ma senza una visione del futuro. Non c’è nulla di specifico per il rilancio del turismo, nulla per chi ha perso il lavoro e non riuscirà ad aprire la propria attività. Hanno perfino fatto saltare il bonus di 1000 euro per medici e infermieri impegnati in prima linea nell’emergenza covid.

Il decreto operativo solo tra un anno

Le tasse sono state rinviate solo fino a settembre, e si è pensato solo di dare qualche bonus inutile come quello per le vacanze o l’acquisto dei monopattini. In ogni caso ci vorrà ancora un altro anno prima che tutto questo diventi realtà, e forse a maggio prossimo il decreto potrà dirsi veramente operativo. Alla sofferenza degli italiani rispondono in questo modo vergognoso solo degli sciacalli. Centinaia di articoli, ma zero euro, 98 decreti attuativi che vedranno la luce da qui a un anno ma nemmeno uno stanziamento a fondo perduto. Di fronte a questa gente non solo si deve andare a manifestare il 2 giugno nelle piazze di tutta Italia, ma bisogna ribellarsi. Bisogna occupare il Palazzo. Bisogna sfrattarli fisicamente. Ormai non ne possiamo più.