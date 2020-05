Fu legittima difesa. Il Gip di Tivoli ha archiviato l’indagine a carico di Deborah Sciacquatori, la 20enne che il 19 maggio del 2019, a Monterotondo Scalo, uccise con una coltellata il padre dopo l’ennesima lite in famiglia. L’uomo, ubriaco, aveva aggredito la ragazza, la madre e la nonna. Il giudice ha quindi concordato con la linea della Procura guidata da Francesco Menditto.

Una “inequivoca ricostruzione dei fatti”

“Non vi è dubbio alcuno – si legge in una nota della Procura – sulla base dell’inequivoca costruzione dei fatti, che la ragazza si sia trovata di fronte a un pericolo imminente e attuale per la sua vita; per quella della madre; per quella della nonna. Un pericolo derivante dall’escalation violenta della vittima, iniziata all’interno dell’appartamento e proseguita dopo aver interrotto la fuga delle donne e averle affrontate e aggredite”.

Tutti sapevano delle violenze del padre

A Monterotondo tutti erano a conoscenza delle violenze di Lorenzo Sciacquatori e lo stesso sindaco, Tonino Lupi, spiegò che si trattava di una situazione molto complessa, all’attenzione dei servizi sociali del Comune. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti “la ragazza, terrorizzata per le aggressioni ai suoi danni e a quella di parenti, comprensibilmente e istintivamente ha prelevato il pugnale, di certo non immaginando di usarlo o tentando piuttosto di scappare di casa. Solo successivamente, cioè nel momento in cui vede in pericolo imminente la vita della madre e di se stessa compie il gesto solo per minacciare. Siamo, quindi, in presenza si una difesa proporzionata all’offesa”, conclude la nota della Procura di Tivoli.