«È la fidanzata di Berlusconi»: Wikipedia “battezza” così la deputata azzurra Marta Fascina

La deputata di Forza Italia Marta Fascina “sbarca” su Wikipedia. E viene presentata come “fidanzata di Silvio Berlusconi”. La notizia fa subito il giro del web. Ai primi di marzo scorso sulla stampa apparvero alcune foto della parlamentare campana in compagnia del Cav. Era sulla neve all’uscita di un resort svizzero. Scoppiò il gossip in Parlamento su una loro relazione, che fece andare su tutte le furie Francesca Pascale.

Wikipedia: «È la fidanzata di Berlusconi»

L’ex premier dovette intervenire con una nota della sua segreteria per precisare che la sua storia d’amore con la Pascale era finita. Da allora, nonostante le smentite, Fascina, è presenza fissa ad Arcore. Ma nessuno mai fino ad oggi aveva mai parlato di fidanzamento con Berlusconi. Ci ha pensato Wikipedia che, nella biografia di Fascina, spiega: «Dal 2020 è fidanzata con il leader del suo partito, Silvio Berlusconi». Questo, subito dopo poche righe: «Laureata alla Sapienza, alle elezioni politiche del 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia».

La fine della relazione con Francesca Pascale

Dopo la “nota” di Forza Italia sulla fine della sua relazione con il Cav, Francesca Pascale preferì restare per un po’ in silenzio. Erano i giorni terribili dell’emergenza coronavirus. Nonostante ciò continuò a montare il gossip sulle “fote rubate” del Cav con la giovane deputata Marta Fascina in Svizzera. Giravano varie voci. In particolare, quella che i rapporti con la Pascale si fossero raffreddati da tempo. E che, di fatto, la “separazione” risalisse a vari mesi prima. Ma soprattutto che la Fascina era la nuova fidanzata di Berlusconi

Da Villa San Martino a Villa Maria

L’ex premier avrebbe ridotto la spola tra villa San Martino, ad Arcore, suo quartier generale oltre che storica residenza privata, e Villa Maria, dove Francesca vive da almeno due anni. La Pascale, raccontavano, non si aspettava, però, che un legame durato quasi 15 anni finisse così. Avrebbe preferito che si trovasse un modo per dirsi addio nel più totale silenzio.