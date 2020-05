Di Maio conferma che arriverà la sanatoria per gli immigrati braccianti (video)

MAGGIO 13, 2020 VOX:Invece dei soldi per gli italiani ecco la sanatoria per i clandestini. Questa è l’urgenza di un governo che non sarebbe mai dovuto nascere.Dopo una lunga giornata di trattative ecco un nuovo accordo sulla regolarizzazione dei clandestini.Lo confermano poco prima di mezzanotte il Pd e il M5s:[https://voxnews.info/2020/05/13/m5s-firma-la-morte-dellitalia-approvata-sanatoria-per-tutti-i-clandestini/](https://voxnews.info/2020/05/13/m5s-firma-la-morte-dellitalia-approvata-sanatoria-per-tutti-i-clandestini/)DI MAIO, VIDEO DICHIARAZIONE IN TV, SOLO POCHI MINUTI PRIMA DELLA RIUNIONE DI STANOTTE PER IL "DECRETO RILANCIO"

