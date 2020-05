De Luca distrugge Fazio: «Sembri un “fratacchione”». Il web si scatena

«Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia». La frase del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivolta ieri sera a Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa su Rai2 ha incendiato i social. L’hashtag #fratacchione è volato rapidamente in tendenza e subito si sono moltiplicati i fotomontaggi del conduttore vestito da frate (uno, con Fazio vestito da “Don Matteo” lo ha postato anche Luciana Littizzetto). A nulla è valsa la risposta seriosa di Fazio: «Molti no però ne ho tre che domani effettivamente raggiungo, mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi. Onestamente domani vado. Naturalmente dicendo le orazioni per strada, ma vado», ha detto Fazio.

Fazio “fratacchione”

Tra i primi a commentare, Fiorello: «Credo di amare De Luca», ha scritto lo showman. Che stamattina ha aggiunto su Twitter: «E comunque c’è del “Fratacchionismo”». Su Google in molti hanno iniziato a cercare il significato di “fratacchione”, altri hanno dato la loro personale interpretazione su Twitter: «Dicesi #Fratacchione persona di sesso maschile con faccia da babbeo che vuole fare il falso simpatico nei confronti di una persona molto furba», ha scritto qualcuno.

L’ironia del web

Ma i commenti divertiti ed entusiastici sono stati davvero moltissimi: «Siamo riusciti a mandare #fratacchione in tendenza. Poi venitemi a dire che non siamo il paese più bello del mondo», ha commentato un utente. «Stasera De Luca ha superato la Littizzetto», ha scritto un altro. «Anni di finti sfottò della Littizzetto, poi arriva De Luca e con una sola parola marchia e distrugge l’immagine di Fabio Fazio nei secoli dei secoli, amen», ironizza un altro tweet.

«De Luca prenderà il posto della Littizzetto»

Secondo un’altra commentatrice, «De Luca sostituirà la Littizzetto nella prossima stagione di Che tempo che fa». «Stasera Vincenzo De Luca ha insegnato a Fazio che chi vuole sfottere rimane sfottuto», ha scritto un altro. Riferendosi al fatto che poco prima della definizione, il conduttore aveva stuzzicato De Luca sul fatto che la sua frase sui “lanciafiamme” contro chi non rispettava il lockdown aveva fatto il giro del mondo, anche grazie alla condivisione di una entusiasta Naomi Campbell.

E Fazio incassa il colpo

«Non puoi cominciare sfottendo su Naomi Campbell e sperare che De Luca te la perdoni: #fratacchione», ha rilevato qualcun altro. Tra le varie interpretazioni del significato di “fratacchione”, tutte molto ironiche, c’è anche chi ha chiesto chiarezza: «Qui ci vuole Alberto Angela che spieghi agli italiani il termine #fratacchione». Fazio fa buon viso a cattiva sorte e ci ride su: «Se anche Naomi Campbell elogia De Luca un motivo ci sará! Quanto ridere con Vincenzo De Luca», ha scritto su Twitter il conduttore a fine trasmissione.