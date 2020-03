Coronavirus, Naomi Campbell rilancia De Luca e avverte: “Ascolta, America, ascolta”

Con i suoi 8,7 milioni di follower e la forza della popolarità, anche Naomi Campbell è scesa in campo contro il contagio da coronavirus. E lo ha fatto in un modo davvero inaspettato. Sul suo profilo Instagram, la top model ha rilanciato un collage di video in cui gli amministratori italiani sferzano i loro concittadini, anche in modo brutale, perché rimangano a casa.

Dal “lanciafiamme” ai “cani con la prostata”

Nel montaggio, infatti, a farla da padrone sono le vere e proprie sfuriate di sindaci e governatori, dall’ormai quasi proverbiale “lanciafiamme” di De Luca allo sfogo più che colorito del primo cittadino di Gualdo Tadino sui “cani con la prostata”, fino alle “ronde” del sindaco di Bari per rimandare personalmente a casa i cittadini trovati per strada. Tutto rigorosamente sottotitolato alla lettera, parolacce comprese.

Naomi Campbell avverte l’America: “Ascolta”

“Listen, America, listen”, “Ascolta, America, ascolta”, ha scritto la Campbell rilanciando il post, che si conclude con due immagini degli Stati Uniti: una pagina di giornale sulle feste in barca che ancora si svolgono in Florida e le foto appaiate delle strade di New York e della California piene di gente ancora una manciata di giorni fa.