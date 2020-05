Covid, i numeri restano sotto controllo, ma crescono: i morti tornano sopra quota 100

I numeri dell’emergenza Covid restano bassi, ma sono in salita rispetto a ieri. Il bollettino odierno della Protezione civile parla infatti di 117 morti a fronte dei 78 di ieri e di 548 nuovi positivi a fronte dei 397 di ieri. Dati che portano il totale delle vittime da inizio epidemia oltre quota 33mila (33.072) e quello dei contagiati a 231.139. La regione più colpita resta la Lombardia: il 65% dei nuovi contagi, infatti, si registra lì, così come il 50% dei decessi (58 persone hanno perso la vita tra ieri e oggi nella regione).

Quasi 2mila positivi in meno

Cala, invece, il numero dei positivi: gli assistiti sono 1976 in meno rispetto a ieri, per un totale di 50.966. Fra loro i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 505 (16 in meno di ieri), mentre quelli ricoverati con sintomi sono 7.729 (188 in meno rispetto a ieri). La stragrande maggioranza dei positivi, invece, è in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi: si tratta di 42.732 persone, l’84% del totale. Sale di contro il numero dei dimessi e guariti che si attesta a 147.101, ovvero 2.443 persone in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, poi, sono stati 67.324 e 37.299 le persone che si sono sottoposte al test. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 3.607.251 tamponi e sono state 2.290.551 le persone a cui è stato eseguito il test.

I numeri del Covid regione per regione

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei positivi, la Lombardia continua a guidare anche questa triste classifica: con 24.037 casi è di gran lunga la regione più colpita. Seguono il Piemonte con 6.464 casi; l’Emilia Romagna con 3.998; il Lazio con 3.488; il Veneto con 2.287; la Puglia con 1.513; la Toscana con 1.460; le Marche con 1.450; la Sicilia con 1.318; la Liguria con 1.269; la Campania con 1.146; l’Abruzzo con 866 casi; la Provincia autonoma di Trento con 477; il Friuli Venezia Giulia con 356; la Sardegna con 215; la Calabria con 190; la Provincia autonoma di Bolzano con 171; il Molise con 166; la Basilicata con 36; l’Umbria con 32 e la Valle d’Aosta con 27 casi.