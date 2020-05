Covid, le stime. Decessi. Malati. Guariti. L’Italia, alle prese con la fase 2 dell’emergenza epidemiologica, almeno sul fronte dei casi letali, comincia a tirare un sospiro di sollievo: il bollettino aggiorna i suoi dati alle ultime stime, e registra una flessione dei decessi, con l’Italia scende sotto i 100 morti per Covid in un giorno. Secondo le stime fornite dalla Protezione Civile, infatti, nelle ultime 24 ore ci sono stati 99 decessi, per un totale di 32.007 dall’inizio dell’emergenza. I numeri forniti dalla Protezione Civile nel primo giorno del secondo step della fase 2 confermano dunque un trend in miglioramento, quanto meno sul fronte dei riscontri più drammatici della virulenza del Covid-19. Non solo: buone notizie arrivano anche per quanto riguarda il numero dei pazienti guariti. Non solo, quattro regioni hanno zero contagi: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata. 39 invece i nuovi contagi nel Lazio, di cui 19 solo a Roma.

Covid, calano i decessi, 451 i nuovi casi in 24 ore Infatti, in base a quanto reso noto solo poco fa, gli italiani attualmente positivi sono in tutto 66.553, con una diminuzione di 1.798 unità rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati con sintomi che sono 10.207, dunque 104 in meno rispetto al’ultima rilevazione. Mentre i pazienti in terapia intensiva calano di 13 unità, e risultano attualmente in 749. In isolamento domiciliare si trovano ancora 55.597 persone. Nelle ultime 24 ore, inoltre, i guariti dal Covid sono aumentati di 2.150 unità, portando il totale a 127.326. Dunque, entrando nel merito del report, il bilancio dall’inizio della crisi attesta fin qui 225.886 casi, con un aumento di 451 casi da ieri. Ieri l’incremento era stato di 675. Infine, apprendiamo che in tutto sono stati eseguiti 3.041.366 tamponi. Mentre i casi testati sono 1.959.373.