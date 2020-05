Bilancio con luci e ombre per l’andamento del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato positivo che emerge dal bollettino di oggi della Protezione civile riguarda il numero dei morti. Dopo due giorni in cui si erano attestati oltre i 200 (242 quelli di ieri), nelle ultime 24 ore le vittime sono state 153, che portano il totale dall’inizio della crisi a 31.763. Diminuiscono anche i positivi, che complessivamente sono 70.187, con 1.883 assistiti in meno rispetto a ieri. I malati, però, sono 875 in più in 24 ore (ieri erano stati 789), che portano il totale a 224.760 dall’inizio della diffusione del virus.

I numeri del coronavirus in Italia

La Protezione civile registra, inoltre, anche il calo dei ricoverati con sintomi, che sono 10.400 (392 in meno rispetto a ieri) e dei pazienti in terapia intensiva, attualmente 775, (33 in meno). In isolamento domiciliare si trovano ancora 59.012 persone. Sul fronte dei guariti, però, si registra un’altra ombra: nelle ultime 24 ore sono stati 2.605 a fronte dei 4917 di ieri. Il totale arriva così a 122.810. Quanto ai tamponi, infine, la Protezione civile fa sapere che ne sono stati eseguiti 2.944.859, mentre i casi testati sono stati 1.899.767.