Conte in versione “filosofo” scatena rabbia e commenti feroci:  «Ma vattene al circo»

Avendo studiato al liceo classico – come riportano le sue biografie – Conte avrà trovato sugli scaffali della libreria un vecchio testo di filosofia. L’avrà sfogliato per cercare qualche dotta citazione da infilare nell’intervento alle Camere. Dopo la performance deludente in tv, tra parole mangiucchiate e poco chiare, avrà sentito il bisogno di recuperare in immagine. E allora giù con Aristotele, Platone e Kant. E avrà anche avvertito Di Maio che si pronuncia Kant e non Kent.

Le reazioni allo show filosofico di Conte

Ma lo show filosofico-politico di Conte ha scatenato l’ira della gente. Sui social sono arrivati a raffica gli sfottò, i meme, le vignette, le ironie. Persino il suo profilo è stato preso d’assalto. Basta leggere alcuni commenti per rendersene conto. Donella R ha scritto al premier: «Ma ti rendi conto di quello che dici?». Alessandro C l’ha invitato senza giri di parole a smetterla: «Falla finita». Vittoria M ha domandato: «Ma state studiando?» mentre Nicola C non ha usato mezzi termini: «Peppi, vai al circo».

«Fai un atto d’amore, sparisci»

I commenti sono stati tantissimi. Da Ale C («ma statte a casa») a Gabriele E («fai un atto d’amore, sparisci») fino ad arrivare a Valentina A («Giusè, stai a parlà de Platone quando il pubblico a cui ti rivolgi berrebbe la candeggina»). È chiaro che, essendo sulla pagina personale di Conte, molti sono anche i fan “entusiasti” e “innamorati”. A loro risponde in romanesco Riccardo: «Se vede che state bene, voi. Ve ce vorrebbe la fame e il non dormire la notte per i troppi pensieri». La rabbia di chi non è “contiano” o pentastellato si tocca con mano.

I passaggi “dotti” di Conte

Ma quali sono stati i passaggi “filosofici” di Conte sul coronavirus? Ha sottolineato che «la filosofia antica, da Platone ad Aristotele, distingueva la doxa, intesa come l’opinione, la credenza alimentata dalla conoscenza sensibile, dall’epistème, la conoscenza che invece ha salde basi scientifiche». Un modo un po’ dotto del premier per ricordare che in materia di salute c’è poco da andare dietro ai “si dice”. Poi, ha continuato con una citazione implicita quando ha detto che per il governo agire sulla base non delle opinioni ma delle evidenze scientifiche è un “imperativo categorico”. Un richiamo al principio portante dell’etica di Immanuel Kant, anche se ormai entrato nel linguaggio comune.