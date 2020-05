Più che Conte, il nostro problema sarà il dopo Conte. Ovvero il governo che succederà a quello attuale, ormai guidato da un morto che cammina. È il premier l’unico a non accorgersene, assieme a quei grillini che si aggrappano a lui proprio come il morto che afferra il vivo.

Giuseppe Conte ha finito il suo compito e non lo sopporta più nessuno. Renzi glielo dice apertamente, Zingaretti glielo manda a dire con i soliti segnali in politichese. E in politica, quando le cose si mettono così, è sempre l’inizio della fine. L’agonia può proseguire ancora un po’ ma se i partiti stanno con le orecchie sul terreno, le vibrazioni popolari le avvertono eccome.

Dopo Conte, occhio a chi vogliono far arrivare

Quindi ci si concentra sul dopo ed è qui che bisogna fare davvero attenzione. Draghi? Colao? O un Carneade qualsiasi? Si parla anche di Franceschini come di Zingaretti e sarebbe davvero un crimine politico. La sconfitta a ripetizione continua ad essere il metodo per governare.

La strada maestra sarebbe votare, ma ovviamente il coronavirus diventa un alibi formidabile per non produrre un’altra autocertificazione con su scritto “liberare la Patria”.

Chiunque debba decidere il da farsi dall’attuale opposizione faccia bene i suoi passi, perché rischiamo di finire di male in peggio se non si riesce a far crollare i loro giochi di palazzo. Renzi tenta di sistemare la truppa senza troppi, ulteriori danni. Berlusconi non si capisce che cosa voglia fare esattamente.

Salvini e Meloni facciano squadra per evitare danni all’Italia da chi sta al potere. E parlino seriamente proprio con Berlusconi. Perché il nostro timore è che chiunque dovesse arrivare sarebbe ancora di più al servizio dell’Unione europea e dei potentati che pretendono di toglierci altra sovranità.

Chi rischia davvero è il nostro popolo, perché c’è troppo cloroformio sulla politica. Riflettano anche – i capi dell’opposizione – sullo scandaloso silenzio nel quale sono precipitate le nomine di governo nel pieno della tempesta pandemica. Una vergogna incredibile che suscita davvero le peggiori rabbie. E invece pare quasi che gli italiani non si siano potuto accorgere della indecente lottizzazione.

E’ Mattarella che deve fare chiarezza

I signori di Palazzo non sono stupidi, bensì servi docili di altri poteri. In un momento di straordinaria debolezza di una politica e di istituzioni che hanno bisogno di task force per governare, il gioco si rischia di farlo condurre da fuori Italia. Ancora una volta come dal 2011, governo Monti.

Il problema bisogna spostarlo al Colle, perché in Parlamento – in questo Parlamento la cui maggioranza fa bene a indossare la mascherina, ma per nascondersi – c’è poco da fare. Il che non vuol dire che non ci si debba stare 24 ore su 24, ci mancherebbe. Ma il conflitto politico ormai al massimo si decide al Quirinale ed è da lì che bisogna pretendere parole chiare.

Basta appelli, ammonimenti, veline, presidente Mattarella. Una soluzione adeguata va trovata, ma senza le solite capriole di Palazzo. È finito il tempo dei conigli dal cilindro, senza voti, senza consenso, non si governa seriamente la Nazione.

Attendiamo i prossimi giorni nella speranza che non ci si debba trovare di fronte a nuovi guai (sanitari ed economici) per l’indeterminatezza delle scelte del governo Conte. Comunicare a vuoto non basta più, e chi sta a Palazzo Chigi sta dimostrando di non saper fare altro. Ma occhio al prossimo.