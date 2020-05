Conte, il premier borioso che si sente Churchill. La verità viene a galla: ha giocato su zizzania e paura

Credo che sia venuto il tempo per giudicare l’operato di Conte. Anche perché le attenuanti legate alla sua inesperienza andavano bene per il primo governo da lui guidato. Ma oggi che invece ci ha preso gusto e gli italiani non riescono a toglierselo dalle scatole, qualcuno dovrà pur mettere nero su bianco i risultati del suo impegno in questa fase di emergenza.

Conte non ha ascoltato nemmeno Mattarella

La prima nota riguarda la sua boriosità. Non ha dialogato con le opposizioni in Parlamento nonostante gli inviti di Mattarella a uno spirito di unità nazionale. Quindi ha dimostrato di essere un presuntuoso e un irresponsabile come se veramente ci trovassimo di fronte a Churchill. Ha abusato dei Dpcm scavalcando e ignorando il Parlamento in tante fasi decisive, soprattutto quando c’era da prendere scelte che andavano a ledere le libertà personali dei cittadini.

Le categorie prese in giro dal premier

Non solo. Conte ha seminato zizzania e ha preso in giro le categorie, talvolta ha fatto finta di ascoltare, ma poi è sempre andato dritto per la sua strada. Ha illustrato in modo confuso e approssimativo le decisioni-non decisioni mano a mano prese, abusando delle conferenze stampa e del servizio pubblico televisivo, tanto che ormai più che conferenze stampa sono diventate puntate di una telenovela infinita.

Conte e gli annunci strampalati

Ma soprattutto ha gettato nel panico il Paese, non dimentichiamolo, quando i suoi primi annunci strampalati hanno fatto spostare gente in lungo e in largo per l’Italia. È stato lui, con i suoi annunci bomba, a scatenare l’inferno e a essere causa di possibili tanti altri contagi in regioni del Sud. Non ha soccorso le categorie, la cassa integrazione non è stata pagata quasi a nessuno, i soldi a fondo perduto tuttora non arrivano. Conte ha insomma strangolato l’Italia. È quindi tempo di avviare un giudizio dapprima nelle sedi parlamentari nei confronti di Conte, poi inevitabilmente anche in altre sedi. Perché le sue colpe sono gravissime. Il processo a Conte non può essere più rinviato.