Diciamo che non era questo il nostro sogno europeo. In una pagina di storia che si celebra 70 anni dopo la dichiarazione con cui il ministro francese Robert Schuman diede il via alla costruzione della prima alleanza europea, francamente non meritavamo l’affronto.

Ecco, se l’Europa avesse rispettato l’Italia, oggi non siederebbe al vertice del Parlamento il rappresentante del partito sconfitto alle elezioni del 2019, David Sassoli. E magari ci saremmo risparmiati la vergogna dell’esibizione di Luca Casarini alla celebrazione di un pezzo di storia. Dopo Carola Rackete. Il Parlamento europeo come un centro sociale di lusso. E ti viene da chiederti che c’entra la nostra storia millenaria con questa gente.

L’esibizione di Luca Casarini

Grazie a Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, di aver dato voce alla nostra indignazione con il video che vi proponiamo qui sotto. È davvero insopportabile assistere allo spettacolo del microfono offerto a chi ogni giorno traina carrettate di clandestini verso l’Italia con la sua Ong. Che cosa ci deve insegnare Luca Casarini?

Un violento a Palazzo. Nel cuore della democrazia europea. A che titolo Sassoli ha voluto mollare un ceffone fragoroso ai nostri connazionali? L’invito a Casarini è stato un atto che fa a pugni con la convivenza. Noi non sappiamo quante condanne ha collezionato nella sua vita questo estremista, ma sappiamo con certezza chi l’Italia, con i voti popolari, ha chiamato a rappresentarne la storia in quel consesso. Certamente non lui.

Lo ha ricordato da quelle parti proprio Procaccini, che racconta quando Casarini si faceva arrestare davanti al Parlamento oppure l’ipocrisia di chiamare davanti ad un corteo i clandestini, apostrofandoli non proprio fraternamente.

La denuncia di Procaccini (Fdi)

Proprio il parlamentare di Fdi ha bollato giustamente un evento che avrebbe dovuto essere celebrato con solennità, come una “simpatica rimpatriata di collettivi marxisti, anziani hippy, fieri sostenitori della decrescita economica felice e dell’immigrazione selvaggia”. Magari il prossimo ospite potrebbe essere Cesare Battisti, se gli offrirà clemenza quel ministro Bonafede tanto premuroso con i peggiori delinquenti che stanno nelle patrie galere.

Sassoli lo deve spiegare – almeno agli italiani – l’invito a Casarini per il 70mo anniversario dell’Europa. Si è chiesto, il presidente del Parlamento Europeo, da che parte si sarebbe schierato quel signore quando il sangue veniva versato sulle strade di Praga come di Berlino?

Il sogno europeo non nasce sulle imbarcazioni di George Soros e delle Ong. Ma da una comune volontà di costruire la Patria delle cattedrali da Lisbona a San Pietroburgo, nel nome della libertà. Tutto questo è l’opposto di quello in cui dice di credere gente come Luca Casarini. La sua presenza alle celebrazioni del 9 maggio suona come un oltraggio ai patrioti che hanno dato la vita per l’Europa unita.

E il fatto che oggi il Continente si ritrovi più attorno ad una moneta che agli ideali che ne ispirarono la volontà dei fondatori non autorizza nemmeno Sassoli a mortificare le intenzioni di allora. Tanto più che tra quei fondatori c’era proprio l’Italia. E lui, il presidente dell’assemblea, ci ha rovinato la festa con un estremismo infantile. Non c’era proprio bisogno di chi sbevazzava all’osteria dello sbirro morto fondata nel centro sociale Rivolta…