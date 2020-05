Scandalo carceri. Patata bollente per il ministro della Giustizia.”Bonafede e la macchina della propaganda pentastellata provano a scaricare su Leonardo Pucci, vicecapo di Gabinetto, la responsabilità di aver scartato Di Matteo da capo del Dap. Prescegliendogli Basentini. Noto per la circolare che ha aperto le porte delle carceri ai mafiosi. Pucci immediatamente smentisce. Quale altra menzogna stellata verrà messa in campo domani per allontanare i sempre più precisi indizi di colpevolezza a carico di Bonafede?”. Se lo domanda Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia di Fratelli d’Italia.

Delmastro: Bonafede si dimetta o chiarisca

Per ora l’unica ipotesi storicamente confermata e che rimane in campo, in ordine alla esclusione di Di Matteo da Dap, è quella del diktat dei mafiosi”. Delmastro pretende spiegazioni. “Bonafede chiarisca. Trovi semmai un capro espiatorio che da ‘uomo d’onore’ accetti di portare la sua croce. Oppure si dimetta, senza più sottoporre l’Italia a veleni quotidiani sulle reali responsabilità. Gli italiani hanno già capito chi, per viltà o inadeguatezza, ha consentito le quotidiane scarcerazioni di mafiosi”.

La maggioranza ovviamente inorridisce di fronte alla richiesta di dimissioni di Fratelli d’Italia. Intanto Mario Mori, ex comandante del Ros ed ex direttore del Sisde, scende in campo. “Quello che è accaduto l’altra sera in tv è semplicemente aberrante. Io che ho qualche anno sulle spalle non ho memoria di un magistrato che si rivolge a un ministro con quei modi. E mancato totalmente il senso delle istituzioni”.