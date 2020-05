Bufera sulla Boschi: selfie senza mascherina e con cintura di lusso

L’esempio, diciamoci la verità, non è proprio positivissimo. Niente mascherina per il ritorno nella sua città natale. “La mi porti un bacione a Firenze”, è il verso di una famosa canzoncina, che però, al giorno d’oggi, andrebbe modificata con “la mi porti una mascherina anche a Firenze”. Maria Elena Boschi, in effetti, nel suo tour fotografico non l’ha indossata, scatenando da un lato gli entusiasmi dei suoi fans (“Sei stupenda, meravigliosa, fantastica senza mascherina”), dall’altro le critiche degli osservatori meno ossessionati dall’estetica. Un altro motivo di critica è stato lo spostamento tra Regioni, per adesso ancora vietato. E la Boschi, fino a ieri, era a Roma.

Boschi nel mirino degli integralisti della mascherina

“Ma solo a noi comuni mortali tocca indossare la mascherina?”, si è chiesto uno dei tanti utenti che le ha scritto sui social. Lei, per tutta risposta, s’è difesa così: “Ovviamente ho tolto la mascherina solamente per scattare le foto e l’ho subito rimessa 😷 E comunque nessuno era a meno di un metro da me. Teniamo tutti la mascherina”, è stato l’invito rivolto agli italiani sul suo profilo Instagram.

La cintura che non piacerebbe alla Bellanova

Reduce da una dura polemica alla Camera con Giorgia Meloni, sulla sanatoria degli immigrati e sulle lacrime della Bellanova, Maria Elena Boschi è finita nel mirino per il suo profilo non proprio “low”, in questa fase di lacrime (vere…) e sangue, che i cittadini italiani si trovano a vivere a causa della crisi da coronavirus.

Ecco perché una delle osservazioni più pungenti è arrivata su quella costosissima cintura di una nota marca internazionale, con una grande H maiuscola, che l’ex ministra fedelissima di Renzi ostentava nelle sue foto lungo l’Arno. “Uno schiaffo agli italiani”, scrive qualcuno. E forse anche ai braccianti immigrati che lavorano nei campi.