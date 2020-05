“All’inseguimento del decreto-fantasma”. Salvini: “L’Italia ha sopportato anche troppo” (video)

Matteo Salvini interviene nuovamente, e lo fa con un video, sui ritardi del governo. A una settimana dall’annuncio del governo, il Decreto rilancio è ancora un fantasma e non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. “Vi pare normale? Fate in fretta, l’Italia ha sopportato anche troppo”, dice il leader della Lega sottolineando che il tempo è scaduto. Sulla sua pagina facebook, Salvini pochi minuti fa ha denunciato quello che ormai sotto gli occhi di tutti gli italiani.

Salvini: ma dov’è questo decreto-rilancio?

“Alla caccia del decreto fantasma. Mercoledì scorso il governo annuncia il decreto Rilancio, oggi a una settimana di distanza, il decreto ancora non esiste. Nel frattempo ci sono più di due milioni di italiani che aspettano ancora la cassa integrazione di marzo, non ci sono i soldi per le famiglie e le imprese. Inoltre le banche bloccano gli aiuti promessi dal governo e ci sono migliaia di lavoratori licenziati per colpa dei ritardi del governo. Fate presto, fate in fretta, fate bene, l’Italia ha sopportato anche troppo”, conclude Salvini.

“Milioni di italiani ancora senza tutele, muovetevi”

Nelle ultime ore Salvini poi aveva twittato: “Come nel Dopoguerra, questo è il momento di ricostruire il Paese, ma lo Stato deve restituire libertà e semplicità, deve avere fiducia nelle imprese, con statalismo, assistenzialismo e decrescita felice non si va da nessuna parte”. Aggiungendo: “Dopo 5 decreti, 15 task force, 450 consulenti e 20 conferenze stampa, milioni di italiani, famiglie, lavoratori e imprese, sono ancora senza tutele, senza cassa integrazione, senza mascherine, senza protezione. Noi lavoriamo per loro, perché nessuno sia lasciato indietro, in Parlamento e fuori. Meno chiacchiere, moduli e commissari, più soldi veri, efficienza e libertà. Meno burocrazia, meno tasse, più libertà d’impresa. Un anno di pace fiscale e zero cartelle esattoriali. Gli Italiani meritano fiducia”. In un post su Facebook Salvini pubblica le foto del premier Giuseppe Conte nel cortile di palazzo Chigi e del portavoce Rocco Casalino.