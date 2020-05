Alessandro Del Piero atterrato da una colica renale. Finisce su un letto di ospedale a Los Angeles l’ex numero 10 bianconero. Anche se non è niente di grave, per fortuna. L’ex capitano bianconero, infatti, incappa in un rognoso calcolo renale. Che com’è universalmente noto è dolorosissimo: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male 🤕 #colicarenale #calcolorenale #adp10”, scrive subito sul suo profilo Instagram, Alex rendendo universalmente nota questa sua disavventura. Nell’immagine del post, l’ex capitano bianconero appare tranquillo. E con tanto di regolamentare mascherina nel suo letto d’ospedale. Un decorso ospedaliero nella assoluta normalità che sembrerebbe essersi già del tutto risolto con l’espulsione del calcolo. Adesso per l’ex campione del mondo si prospetta un breve periodo di riposo. Naturalmente messaggi di auguri e di sostegno sono arrivati ad Alessandro Del Piero da amici e tifosi sparsi in ogni parte del mondo. Prima di tutte la Juventus che ha fatto sentire subito la vicinanza alla sua storica bandiera: “Auguri di pronta guarigione, get weel soon”, il messaggio del club bianconero. Messaggi augurali anche dal Sydney Fc (“Auguri di pronta guarigione“), da ex colleghi come Luis Figo (“Riprenditi presto amico mio“) e di altri sportivi come Max Biaggi (“Tutto passa Alex, forza!“).