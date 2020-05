Musica a tutto volume e ragazze che ballano in una strada di Milano come in una discoteca a cielo aperto. Voglia di fare festa per la fine della quarantena. Ma non si era detto di essere responsabili e di mantenere le distanze? In effetti molte ragazze indossano la mascherina ma le distanze non sempre sono mantenute. Si può comprendere insomma l’euforia giovanile ma certo come inizio non è incoraggiante. Il video del balletto in strada a Milano è rimbalzato sui social suscitando i commenti indispettiti degli utenti.

Molti si sono chiesti che cosa ci sia da festeggiare a Milano, capoluogo della regione più infetta del Paese e dove si viaggia comunque con più di duecento contagi giornalieri. Altri giustamente si arrabbiano perché – affermano – per comportamenti sconsiderati come quelli testimoniati dal video magari il governo dovrà imporre una nuova quarantena. In ogni caso, video del genere dimostrano da un lato che la gente si sente più libera e forse – a torto – ritiene che il virus sia sconfitto; dall’altro che in questa fase di lockdown morbido siamo un po’ tutti “sorvegliati speciali”.