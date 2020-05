9 maggio 1950, noi che cantavamo “Europa Nazione” non festeggiamo: il video amaro di FdI

9 maggio 1950. Con la dichiarazione di Schuman si gettavano le basi dell’Europa unita. Inizia così un video bellissimo, toccante e amaro al tempo stesso. Lo ha postato Paolo Trancassini, parlamentare di FdI in un giorno particolare, il 9 maggio. “Sognavamo e cantavamo “Europa Nazione”. Il sogno è andato in frantumi. Doveva essere un insieme costituito da nazioni sovrane. Invece burocrazia e finanza hanno preso il posto di valori e identità. Su sicurezza, immigrazione, politica estera, crisi economica, emergenza Covid non c’è stato uno straccio di indirizzo unitario e solidale.

Tutto è alta finanza, il Mes come trappola smaschera la vera natura che l’Ue sta prendendo. Dopo 70 anni ecco cosa rimane. Scorrono le immagini nel video postato da Paolo Trancassini: vediamo Lagarde, Merkel, borse. La corte tedesca che boccia la Bce. Germania e Olanda che fanno le pulci all’Italia e ai paesi mediterranei. Per tutto questo stiamo facendo tanti sacrifici?

“9 maggio 2020 festa dell’Europa? No noi vogliamo una nuova Europa, questa non la festeggiamo”, è la clausola posta a conclusione del video.