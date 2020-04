“Sono scappato, non ne potevo più di discutere con mia moglie e le mie figlie. Meglio la multa che tornare a casa”. Così un signore fiorentino, fermato dalla polizia durante un controllo. Sono gli effetti imprevedibili della quarantena prolungata. Come riporta il quotidiano Repubblica, “l’uomo, residente nella zona dell’Isolotto, aveva percorso diversi chilometri per raggiungere via Bolognese e allontanarsi dalla città. Ascoltata la singolare giustificazione, i poliziotti non hanno potuto far altro che multarlo, intimandogli poi di tornare a casa”.

A Mantova aumentano le liti condominiali

Gli effetti della quarantena tengono banco nella cronaca dei quotidiani locali. A Mantova sono esplosi i casi di liti condominiali. Dalla rissa per il profumo della grigliata o per una sigaretta di troppo alle denunce per schiamazzi notturni. Si moltiplicano infatti le segnalazioni in questura. A Savona, invece, è una triste escalation di suicidi. Il Secolo XIX ne ha segnalati tre in pochi giorni. L’ultimo, riguarda un anziano, che si è buttato dal balcone. Ha lasciato un bigliettino d’addio nel quale giustifica il gesto spiegando che non resisteva senza vedere neanche il nipote.

Lascia la quarantena per l’amante: 533 euro di multa

Decisamente più frequenti e boccaccesche le situazioni in cui la fuga è per motivi sessuali. Nella mattina di Pasqua, riporta la Stampa, è stato fermato un uomo che si stava recando a Torino. “Quando gli agenti hanno chiesto all’uomo, un italiano residente nell’Albese, quale fosse la giustificazione del suo spostamento, lui all’inizio ha protestato, invitando gli agenti a fermare “gli spacciatori” (peraltro non in giro per la strada in quel momento). Dopo, spiazzato, il cuneese ha deciso di dire tutta la verità: «Sono venuto qui per consumare un rapporto sessuale con un’amica». E ha fornito anche l’indirizzo preciso dell’amante. La sua sincerità non è bastata ovviamente a evitargli una multa da 533 euro”.

MANTOVA.Il profumo “nauseabondo” di una grigliata in giardino che arriva fino al terzo piano. I bambini che si rincorrono in casa facendo tremare il pavimento, che di sotto significa soffitto. La richiesta – «l’ennesima» – di una sigaretta, «e mo basta». Perfino il sacchetto dei rifiuti non chiuso «come Dio comanda». E giù insulti, minacce, e perfino botte. In questo tempo sospeso, in cui gli inviti a dedicarsi agli affetti, alla lettura, a