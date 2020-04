Multati per violazione delle regole anti Covid. Eppure erano solo in tre, più il fotografo, mantenevano la distanza e avevano le mascherine. È successo ai rappresentanti delle comunità militanti milanesi che stamattina, con la semplice deposizione di una corona di fiori, hanno ricordato Sergio Ramelli nel luogo in cui fu massacrato a colpi di chiave inglese il 13 marzo del 1975.

Il ricordo di Sergio Ramelli

Ramelli aveva 18 anni, fu vittima di un agguato sotto casa da parte di un commando di Avanguardia Operaia. Morì dopo un mese e mezzo di agonia, il 29 aprile. Il suo ricordo, però, per le autorità milanesi non sembra costituire un motivo valido per evitare le sanzioni delle regole anti contagio. Neanche se si rispettano tutte le prescrizioni di sicurezza, come hanno fatto i rappresentanti di CasaPound, Forza Nuova e Lealtà Azione in via Paladini a Milano, luogo del martirio di Ramelli e del murales a lui dedicato.

Le sanzioni elevate dalla Digos

La Digos, inoltre, ha sanzionato anche il fotografo presente per riprendere la scena e far arrivare questo ricordo di Ramelli a tutti quanti avrebbero voluto – ma non hanno potuto – ricordarlo personalmente. Ogni anno, infatti, l’anniversario del brutale assassinio di Ramelli richiama a Milano migliaia di militanti di destra da ogni parte d’Italia. Una tradizione che quest’anno, responsabilmente, comunità e singoli hanno evitato, scegliendo la via del gesto simbolico (e del ricordo sui social). Eppure anche così il “ragazzo col Ciao”, per alcuni, continua a non aver diritto di essere ricordato.