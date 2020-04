Questa sera alle 21 diretta streaming sul nostro sito, www.secoloditalia.it, per ricordare Sergio Ramelli e Enrico Pedenovi, entrambi morti il 29 aprile (uno nel 1975, l’altro l’anno successivo). Intervengono Ignazio La Russa, Carlo Fidanza, Paola Frassinetti, Marco Osnato, Daniela Santanchè, Riccardo De Corato. Introduce Walter Jeder.

Veltroni e l’articolo contestato

Sono due martiri missini degli anni di piombo la cui memoria è ancora negata in un Paese incattivito dagli strascichi di una guerra civile che alcuni non vorrebbero mai veder finire. Basti ricordare che qualche mese fa un articolo di Walter Veltroni su Sergio Ramelli fu accolto da personaggi come Christian Raimo (assessore municipale alla Cultura a Roma) come troppo elogiativo e giustificativo del diritto dei “fascisti”a fare politica.

Il ricordo di Enrico Ruggeri

L’omicidio di Ramelli, e un anno dopo di Pedenovi che aveva il solo torto di voler ricordare Sergio, è emblematico della violenza dissennata dell’antifascismo militante. Le coscienze libere e non offuscate dall’ideologia ne hanno sempre rispettato la memoria. E’ il caso del cantautore Enrico Ruggeri , che cita Ramelli nella sua autobiografia e che dedicò a Sergio Ramelli una puntata della sua trasmissione su Radio24 “Il falco e il gabbiano” rievocando un contesto che conosceva bene, di fanatico e violento conformismo ideologico.

Il caso del “consulente” Colosio

Anche di recente la memoria di Sergio Ramelli è tornata sotto i riflettori per una vicenda che si intreccia con la fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La Regione Lombardia aveva infatti chiamato nella task force contro il coronavirus Claudio Colosio, il medico condannato per l’omicidio Ramelli a 7 anni e 9 mesi. Poi le proteste di Fratelli d’Italia hanno costretto l’assessore Gallera a fare marcia indietro. Ma anche in quest’occasione alcuni hanno tentato di difendere Colosio come se quel passato plumbeo non pesasse come un macigno sulla sua storia personale e su quella di una sinistra che fa fatica a rispettare i caduti della destra italiana.

Di tutto questo si parlerà nella diretta di questa sera, ricordando anche le infami modalità dell’agguato a colpi di chiavi inglesi a Sergio Ramelli e di quello che ha stroncato la vita di Enrico Pedenovi.