Vauro, sempre peggio: «Ma quale coronavirus, la vera tragedia è quella dei migranti»

«La satira non deve fermarsi di fronte al coronavirus». L’epidemia è soltanto una delle tante tragedie. Non meno grave degli immigrati morti nel Mediterraneo, dice Vauro Senesi in un‘ intervista all’Agi. «Non ho mai capito bene questa storia dei limiti, sia in periodi drammatici sia in altri periodi – spiega – tra l’altro ogni periodo ha la sua drammaticità questa è solo una tragedia che ci riguarda da vicino ma non è di certo la prima tragedia». Per esempio, continua il vignettista, «i morti sul lavoro sono mediamente tre alla settimana. Ci sono tragedie alle quali siamo abituati e non consideriamo tragedie. Il mar Mediterraneo è diventato una fossa comune e non la viviamo come una tragedia», aggiunge.

Vauro: «C’è un malinteso patriottismo»

E ancora: «Quando parlo di conformismo parlo proprio di questo, è diventato purtroppo una sorta di senso comune che ci siano temi che sono sacri. Per l’opinione pubblica fare satira sul coronavirus significa offendere i morti; questo è un mantra che posso valutare solo attraverso le minacce che mi arrivano». Vauro poi dice: «Qui siamo arrivati a cittadini che fanno delazioni su quello che supera i 300 metri da casa sua. Siamo convintamente chiusi in casa e chiamiamo questo “resistenza”, l’apoteosi del ricatto, che è un ricatto tutto politico: sicurezza in cambio di libertà. Ecco, la satira è questo: cercare di raccontare altro. Io ci provo, non so con quanto successo, a guardare le reazioni indignate direi con molto successo. Mi potrei anche montare la testa. Cerco di uscire da questo clima di malinteso patriottismo, che poi come al solito, chissà perché, insieme al patriottismo marciano sempre delle visioni autoritarie della società».

Le vignette dall’Iraq e dall’Afghanistan

E infine: «Io ho fatto vignette dall’Iraq, sotto i bombardamenti, dall’Afghanistan sotto i bombardamenti; certo quelle non erano valutate come tragedie perché avvenivano lontano, io però non ero lontano, ero là. Sento che viene usata costantemente questa orrenda metafora: “siamo in guerra”, chi la usa in guerra non c’è mai stato. Io purtroppo sì».