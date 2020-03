Vignetta blasfema di Vauro offende Gesù. “Niente Pasqua. Non posso uscire dal sepolcro”

Ultima squallida vignetta di Vauro sul Fatto quotidiano. La prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio ospita l’ultima fatica di Vauro Senesi, vignettista comunista e ateo. Eccola la vignetta offensiva al tempo della Pasqua e del coronavirus. C’è una tomba con targa “Jesus”, dunque all’interno c’è Gesù. Titolo: “Niente Pasqua”. E dalla tomba, ecco levarsi la voce di Gesù: «Scusate non posso uscire dal sepolcro. Non ho l’autocertificazione!», conclude. Insomma, niente resurrezione.

Vauro e le polemiche

Una vignetta che ha creato polemiche. A scendere in campo Assotutela. «Inaccettabile la vignetta pubblicata – si legge nel comunicato – chiediamo l’immediata esclusione del vignettista da qualsiasi trasmissione televisiva. Ricordiamo che in Italia esiste la garanzia per ogni fede religiosa, nel pieno rispetto reciproco». «L’immagine – prosegue l’associazione – contrasta con il principio sancito dall’articolo 19 della Costituzione ed in particolare offende gravemente la religione cristiano cattolica in un periodo, quello Quaresimale, caratterizzato dalla riflessione interiore e da una vicinanza particolare per i cristiani a Gesù Cristo».

Quando difese la vignetta francese

Non è la prima volta che Vauro fa discutere per le sue vignette o le sue esternazioni. Ai primi di marzo si era schierato coi francesi. Della vignetta incriminata diffusa da Canal+, quella sulla “Corona pizze“, se ne parlava a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. Ospite in studio, il vignettista aveva affermato: «Rivendico il diritto alla cazz*** e lo rivendico anche per i francesi. Quando si fa satira – aveva aggiunto – ci si deve aspettare di tutto e non è nulla grave. Peggio altri video italiani non satirici ma istituzionali, vedi Luca Zaia». Insomma per Vauro la vignetta francese, poi ritirata con tanto di scuse ufficiali, non era offensiva. Per lui era peggio Luca Zaia.