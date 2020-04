Usa for Italy: a Washington parte la raccolta fondi per tre ospedali italiani

L’ambasciata italiana a Washington, insieme alla Fondazione Italian Scientist and Scholars in North America, ha lanciato la campagna di raccolta fondi #ItalyStayStrong attraverso GoFundMe” A raccontarlo al quotidiano la Voce di New York è l’ambasciatore Armando Varricchio. “I contributi raccolti – spiega il diplomatico – saranno devoluti a tre istituti medici e di ricerca che sono in prima linea nel contrasto al Coronavirus e continuano a combattere incessantemente la pandemia: l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani per le malattie infettive a Roma; l’Ospedale Luigi Sacco di Milano e l’Ospedale Cotugno di Napoli. Ci prefiggiamo di raccogliere mezzo milione di Dollari. Le donazioni sono interamente deducibili fiscalmente. Ogni contributo, anche piccolo è benvenuto”.

L’ambasciatore italiano ringrazia Washington: “Dagli Usa un aiuto importante”

“Siamo grati agli Stati Uniti e a tutti i cittadini americani che in queste drammatiche ore hanno deciso di mostrare la loro solidarietà verso l’Italia. Un gesto di amicizia che rimarrà impresso nella nostra memoria, una testimonianza della forza del legame che unisce le nostre democrazie ”ha affermato l’ambasciatore Varricchio . “Siamo lieti di collaborare con ISSNAF. L’ente che lavora quotidianamente per supportare la comunità di ricerca italiana negli Stati Uniti e creare sinergie con le loro controparti americane”.

“In quanto membri della comunità italiana, i nostri pensieri di incoraggiamento e solidarietà sono rivolti a tutti coloro che stanno lottando con lo scoppio del covid-19 in Italia. Ora più che mai la nostra rete può svolgere un ruolo fondamentale nel trasmettere questa chiamata e nel sostenerla generosamente. ” dice Cinzia Zuffada, Presidente ISSNAF.

Dai privati Usa 25 milioni di euro all’Italia

In queste ore, Roma chiama Washington. L’ambasciatore americano in Italia, Lewis Michael Eisenberg ha annunciato il risultato provvisorio di una raccolta fondi per l’Italia. “Sono orgoglioso di annunciare che le donazioni dal settore privato USA sono raddoppiate nell’ultima settimana! Finora abbiamo raggiunto 25 milioni di euro, oltre alla fornitura di dispositivi medici e altri servizi. Gli USA e l’Italia combattono insieme contro il Covid-19”.