Un’altra vergogna: Pd e M5S hanno bocciato l’aumento degli stipendi a medici e infermieri

«Incredibile. Bocciata in Commissione Bilancio al Senato (voti contrari di Pd e 5Stelle) la proposta della Lega 63.0.2 che chiedeva di aumentare lo stipendio di medici, infermieri e personale sanitario che stanno lottando contro il virus. Detassando il 70% del loro stipendio». Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto successo ieri sera in Commissione. La stessa misura era stata prevista dal governo per il personale delle Olimpiadi 2026. «Non bastano i ”grazie” e le pacche sulle spalle, donne e uomini che rischiano (e purtroppo perdono) la vita per salvare altre vite. Meritano anche riconoscimenti concreti. ”Cari” parlamentari della maggioranza, perché avete bocciato questa proposta? Perché?».

Salvini, le reazioni del web

La notizia ha provocato una valanga di commenti. C’è chi apprezza la denuncia di Salvini. Ma non mancano i soliti sinistri che ne approfittano per scagliarsi contro il leader della Lega.”Era una proposta che andava fatta prima, fai propaganda», scrive un utente. E un altro gli replica: «Se proponi é propaganda, se parli é propaganda… ma cavolo, ma “far politica” cosa significa per lei e molti altri? Cosa deve fare un politico, al di là dello schieramento e soprattutto in un momento di crisi? Giuro che questo giudizio mi é incomprensibile…». E un altro rincara la dose: «La gente si sta accorgendo della inconsistenza e dell’ipocrisia di questo governo! È un coacervo di incompetenti!! A tempo debito ne vedremo delle belle!». Un altro aggiunge: «Sarà pure propaganda, ma non si può sempre criticare e negativizzare una proposta solo perché viene dall’opposizione. Tutti, ma proprio tutti, eravamo d’accordo sul premiare una classe di lavoratori che sta dando la vita (e non solo metaforicamente) per questo paese e ora non si è d’accordo solo perché è una proposta della Lega?. Ma dov’è la coerenza e il buon senso?». Imbufalito un altro utente commenta: «Non serve? Tu fai calcolo politico! I soldi servono a tutti! Anche a chi ci rimette la vita per lavoro!».