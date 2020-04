Diciamolo, leggere i social sul 25 aprile quest’anno è davvero un po’ triste. Patetico. Tutto sommato un esercizio inconcludente. Oggi ci sarà – come ogni anno – chi “festeggia” e chi no. A differenza degli altri anni non ci saranno insulti dell’estrema sinistra alla Brigata Ebraica solo perché non si può andare in piazza.

Anche se si consentirà- incredibilmente – all’Anpi di poter assembrare “a distanza” un po’ di reduci. Si pensava ad un fiore, invece si fa manifestare “in qualche modo”, come afferma l’ipocrita circolare del Viminale. Ma piazza San Pietro e le parrocchie erano vuote a Pasqua per non ritrovarsi i carabinieri a bloccare il Padre Nostro. La sinistra riesce a far arrabbiare anche i più pazienti.

Il 25 aprile col coronavirus

Noi non siamo felici della piega che prende la questione. E non solo perché in tempi di coronavirus davvero la mente di chi guida la Nazione dovrebbe essere rivolta a ben altro che ad una ricorrenza che comunque non potrà vedere le solite sfilate. Non ne siamo contenti proprio perché abbiamo sempre anteposto ad ogni discussione il rispetto per i Caduti di tutte le parti. La pacificazione tra gli italiani, oltre le barriere. Ma è proprio questa sinistra che cancella persino le parole di Luciano Violante nel 1996 nel suo discorso di insediamento alla presidenza della Camera.

A sinistra non si è mai voluto realmente raccogliere l’invito a superare l’odio e le contrapposizioni del passato. Persino la fase iniziale della pandemia che atterrisce l’Italia e il mondo ha dovuto pagare un tributo incredibile alla caccia al razzismo che non c’era, prendendo spunto solo da davvero limitati episodi di infantilismo.

E francamente non riusciamo neppure a comprendere le polemiche della vigilia del 25 aprile di quest’anno. Come se oggi fosse così impellente intonare Bella Ciao chissà di fronte a quale nemico. Mobilitiamo i compagni cinesi, vista la drammatica coincidenza del passaggio del coronavirus da loro a noi?

Non vogliono la pacificazione nazionale

Un Paese popolato da politici sani di mente eviterebbe lo scontro – per fortuna solo via social e con le solite dichiarazioni senza alcuna conseguenza – su temi di carattere storico quando in ballo è il nostro futuro. Anche perché se dovessimo tirare in ballo poteri spregiudicati e libertà conculcate, oggi ci sarebbe abbondanza di materiale per una “resistenza”. Ma cadremmo nell’errore anche noi.

Per una vita non abbiamo festeggiato il 25 aprile perché è stata la sinistra a imporlo come data di sopraffazione. Ancora meglio: se vuoi che io celebri i tuoi Caduti, non puoi pensare di umiliare i miei Avi che caddero dall’altra parte. Finché l’Italia sarà così, inutile parlarne.

Verrà il momento in cui ciascuno rispetterà sinceramente il dolore altrui e quello sarà il giorno in cui l’Italia sarà concretamente pacificata e unita. Nessuno può pensare che a destra non si ami la democrazia. Ma se si celebra come ai vecchi tempi il 25 aprile persino col coronavirus qualche dubbio ci viene su questa sinistra. In questo momento la paura riguarda la pandemia, e forse ha più forza una preghiera che una canzone che tutto sommato piace solo a una parte di italiani.