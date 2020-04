Pif paragona i caduti della Rsi ai mafiosi. La Russa: “Vergognati” (video)

“Non è immaginabile che Pif, per rispondere a una mia proposta sul 25 aprile come festa per i caduti di tutte le guerre, facendo lo spiritoso, faccia un vergognoso parallelo tra i caduti della Rsi con i mafiosi”. Così Ignazio La Russa, in un video su Facebook, dove replica punto per punto al regista e conduttore siciliano, che sul Fatto quotidiano ha formulato la sua controproposta. “Tra l’altro – dice il senatore di FdI nel video – Pif lo fa nel giorno in cui i suoi amici di sinistra stanno mettendo fuori i mafiosi per coronavirus. Caro Pif, questa equiparazione non può passare senza risposta. Non voglio neanche commentarla, ti dico solo Vergognati. Vergognati profondamente”.