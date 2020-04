Per il rischio di contagio Covid-19, due malavitosi escono di prigione. Lo denuncia Giovanni Donzelli con un tweet. Nel quale annuncia un’interrogazione al Viminale. “Con la scusa del coronavirus sono stati scarcerati i boss mafiosi. Medici, infermieri e poliziotti possono rischiare il contagio e i mafiosi no? Non può funzionare uno Stato che manda agli arresti domiciliari un ergastolano. Per il rischio di contagio da coronavirus. Il deputato di Fratelli d’Italia commenta incredulo la notizia diffusa dalla Fondazione Caponnetto. La concessione dei domiciliari ad un ergastolano, Antonio Sudato 67enne di Avola. Detenuto nel carcere di Sulmona. Che deve scontare condanne per estorsione, associazione mafiosa ed omicidi.

Donzelli: scandalo, scarcerati due boss

Il boss è uscito dopo che il magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accettato l’istanza del legale. “Incompatibilità del detenuto con la vita carceraria per motivi di salute. E per il rischio di contagio da coronavirus“. In poche parole grazie al coronavirus sono stati scarcerati boss mafiosi.

Ai domiciliari anche boss ‘ndrangheta

Sempre per il rischio di contagio, anche Vincenzino Iannazzo è uscito dal carcere per scontare una condanna a 14 anni e sei mesi. Detenuto nel carcere di Spoleto in Umbria, è stato scarcerato dopo la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro. “E’ un fatto gravissimo che oltraggia le vittime di mafia, le forze dell’ordine, e tutte quelle realtà che ogni giorno combattono la criminalità organizzata. Per questo motivo, con i deputati Delmastro, Ferro e Varchi ho firmato un’interrogazione parlamentare per avere spiegazioni dal ministro della Giustizia del Governo Conte.”