Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump va per le spicce. Decisamente un po’ troppo. E lancia la sua “pazza idea” per combattere il Covid-19 che sta falcidiando vite anche oltreoceano: iniezioni di disinfettante contro il virus… del resto, si sa che il tycoon non ne può più di vittime da seppellire in fosse comuni. Di misure restrittive e di chiusure che minano la sicurezza sanitaria ed economica degli States…

Covid-19, la pazza idea di Trump

Così, partendo da una delle poche cose che si sanno sulla resistenza di questo maledetto virus agli agenti esterni, fa due più due. E senza pensarci troppo su, lancia la sua proposta, ufficialmente formalizzata nel corso del briefing quotidiano sul Covid-19. «Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo»… Il suggerimento desta sconcerto. Ma anche curiosità… Tutto questo, peraltro, mentre continua a salire negli Usa il bilancio delle vittime del coronavirus. Con l’ultimo aggiornamento che parla di quasi 50mila morti. Un quadro tragico in cui irrompe la strana proposta del presidente americano Donald Trump. Anzi, una doppia proposta…

E quello studio sull’esposizione ai raggi ultravioletti che…

Un bis di soluzioni immediate, che indicano le iniezioni di disinfettante e l’esposizione ai raggi ultravioletti, come una possibile strategia per contrastare il Covid-19. Invitando così gli americani a «prendere il sole», Trump suggerito contestualmente l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, in una strategia combinata con il disinfettante da iniettare in corpo. L’inquilino della Casa Bianca parte da due certezze ormai acquisite: uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. E kil dato secondo cui il disinfettante uccide il virus in pochi minuti. «Non sono un dottore», aggiunge e conclude il presente Usa ma, afferma anche subito dopo, »sono comunque qui per illustrare delle idee»…