Travaglio getta veleno su Gallera e Fontana: «Siete buoni per il cabaret o per i film di Fantozzi»

Ormai è diventata la sua idea fissa quotidiana: Marco Travaglio non perde giorno per attaccare e scaricare vagoni di veleno contro Fontana e Gallera. Basta leggere il fondo di oggi intitolato Avanzi di Gallera. Definisce i fratelli De Rege «quelli che sgovernano la Lombardia, al secolo Attilio Fontana e Giulio Gallera. Dovranno cambiare mestiere, avranno un futuro assicurato nel mondo dell’avanspettacolo e del cabaret». Travaglio ricorda e chiama «la sit-com quotidiana “Casa Gallera”, in onda ogni santo giorno sul sito della Regione Lombardia e devotamente rilanciata da RaiNews24».

Travaglio scomoda anche Paolo Villaggio

E scomoda anche Paolo Villaggio, «se fosse vivo ci ispirerebbe un nuovo film di Fantozzi. Definisce Gallera «capocomico, che incidentalmente sarebbe pure l’assessore regionale al Welfare nonché il responsabile della nota catastrofe chiamata “sanità modello…». E poi tira in ballo un video che «immortalava un furgone griffato Regione Lombardia e carico di scatole piene (si presume) di mascherine, in cui si annunciava la “distribuzione via via (sic) a tutti i sindaci”». E ancora: «Precisando che “è questione di qualche giorno”, ma dimenticando di spiegare perché, se le mascherine devono ancora arrivare, la giunta le abbia rese obbligatorie domenica».

Gli insulti a Fontana

Poi, ancora altri insulti al governatore della Lombardia, Fontana: «Anche ieri era in vena di scoperte: ha persino ammesso che forse, nelle case per anziani, qualcosa è andato storto… Dopo una simile Caporetto, se questa fosse gente seria come il generale Cadorna, uscirebbe dal nuovo Pirellone con le mani alzate: non per aver perso la guerra, ma per non averla neppure combattuta. Ma le dimissioni non si addicono ai cabarettisti e, temiamo, neppure i processi: per commettere un reato, bisogna sapere almeno vagamente quel che si fa. E, anche da questo punto di vista, i fratelli De Rege sono al di sotto di ogni sospetto».