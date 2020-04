Terremoto a “Repubblica”: salta il direttore Carlo Verdelli

Nei giorni in cui cercava solidarietà dai politici e dai colleghi per le minacce ricevute, Carlo Verdelli si ritrova sfiduciato dalla sua proprietà ed è costretto a lasciare la direzione di ‘Repubblica’. Alla vigilia del cda di Gedi, indiscrezioni diffuse online da ‘Prima comunicazione‘ indicano come nuovo direttore del quotidiano di Largo Fochetti Maurizio Molinari, attuale direttore di ‘La Stampa‘, ma al momento non vi sono conferme sul cambio della guardia. Massimo Giannini prenderà la direzione de La Stampa e dei giornali locali. Verdelli, dallo scorso anno, aveva preso il posto di Mario Calabresi.

In questi giorni, sotto l’hashtah #iostoconverdelli, Verdelli aveva incassato la solidatietà di politici e giornalisti per le minacce di morte ricevute sui social. Che nulla, però, avrebbero a che fare con le dimissioni, da ricollegare, invece, a divergenze con il gruppo editoriale Gedi controllato dalla famiglia Elkann. A guidare la Gedi, come previsto, il manager Maurizio Scanavino, che già da dicembre aveva assunto l’incarico di Direttore Generale. Tra i confermati nel Cda di Gedi – secondo Prima Comunicazione – ci saranno anche Marco De Benedetti, Carlo Perrone e Giacaranda Caracciolo, a cui si aggiungeranno nuovi nomi di livello internazionale.