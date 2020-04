Approda in Parlamento il caso delle mascherine del Lazio. Dopo aver dato battaglia alla Pisana per fare luce su un mistero che puzza di truffa, infatti, FdI presenta un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il mistero delle mascherine arriva in Parlamento

“Presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro Speranza sul caso delle mascherine destinate agli operatori sanitari del Lazio. Sarebbero dovute arrivare a fine marzo. Invece, se andrà bene, saranno disponibili tra una settimana”, ha annunciato il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, ricordando alcune anomalie di questa vicenda.

Un grave danno al personale medico del Lazio

“L’agenzia regionale della Protezione civile – ha spiegato Lollobrigida – dopo aver deciso la risoluzione del contratto con la società di lampadine, alla quale aveva dato un anticipo di 11 milioni di euro, perché non aveva rispettato i tempi stabiliti per la consegna, che cosa fa? Stipula un altro contratto con la stessa società posticipando la data di consegna delle mascherine fino alla metà di aprile. Chiediamo che si faccia chiarezza su questa situazione che ci appare a dir poco surreale. E che sta arrecando un grave danno a tutto il personale medico che riceverà in ritardo i dispositivi fondamentali per svolgere il lavoro in sicurezza”.