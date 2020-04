Striscia la Notizia, la denuncia: «Tutti a casa in quarantena ma le escort “lavorano”» (video)

Tutti a casa in quarantena, tranne le escort che lavorano online. L’allarme è stato lanciato da Striscia la Notizia (GUARDA IL VIDEO), che nell’edizione in onda su Canale 5 martedì 7 aprile ha dedicato un servizio su questo tema. Sui siti di incontri continuano a essere pubblicati migliaia di annunci da persone che offrono sesso a pagamento in ogni città d’Italia. Il coronavirus sembra non spaventare. E così mentre tutti gli italiani restano in casa e quando escono devono portare la mascherina e i guanti, c’è chi la fa franca.

Il servizio di Striscia la Notizia sulle escort

Ad occuparsene l’inviata Chiara Squaglia, che ha messo in evidenza come su diversi siti di appuntamenti a luci rosse continuno ad apparire annunci che propongono incontri sessuali. Il tutto ignorando i divieti del governo di restare a casa per evitare i contagi da coronavirus. Non ci sono solo annunci, però. Il servizio del tg satirico di Antonio Ricci mostra anche come passare dalle parole ai fatti, correndo il rischio-multa, sia tutt’altro che impossibile. Le escort continuano ad agire in libertà ignorando tutte le disposizioni.

Striscia la Notizia ha provato a contattare alcune escort sul web e ricevendo numerose risposte. Diverse prostitute hanno dato appuntamento al finto cliente dicendosi disposte a riceverlo a casa, senza nessuna mostrare alcuna preoccupazione per l’epidemia in corso. Le risposte alla domanda “è disponibile anche in questo momento?”. È sì. “Certo tesorino”, risponde una escort. E un’altra: “Certo, basta che mi chiami un po’ prima”.

L’appello di una escort: «Chiudiamo questi siti»

C’è anche, però, chi preferisce rispettare i decreti in vigore. «Io sono una escort ma non esercito più da almeno un mese, è il momento di fermarsi», dice in un video messaggio una donna, che parla a Striscia dietro anonimato. «Continuo a ricevere chiamate da persone che vogliono incontrarmi. E vedo ancora siti pieni di annunci di incontri di trans , donne e coppie. C’è di tutto e di più… Io direi Basta. Per il momento basta, chiudiamo questi siti, la salute non ha prezzo…».