Nuovo balzo in avanti di Fratelli d’Italia che supera il 14 per cento. Cala la Lega, crescono i 5Stelle, stazionario il Pd. E’ la fotografia del consenso degli italiani per i partiti, pubblicata oggi dal Corsera. Il quotidiano di via Solferino rende note le rilevazioni di Ipsos di Nando Pagnoncelli.

Sondaggio Ispos, Fratelli d’Italia supera il 14

La Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 25,4%, arretra del 5,7%, scende al di sotto del 30%. E ritorna sui valori del maggio 2018, I 5Stelle aumenta del 3,3% attestandosi al 18,6%. Stazionario il Pd che si mantiene al secondo posto con il 21,3%. i dem tornano ai valori dell’estate scorsa, prima della scissione di Renzi.

Ma è nello scacchiere del centrodestra che si registrano scenari nuovi. Con l’ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni. Che cresce ancora (1,1%) e raggiunge quota 14,1%. Lieve crescita anche per Forza Italia che raggiunge il 7,5%. Nel complesso la maggioranza di governo supera di poco i valori del centrodestra. Fenomeno normale e ampiamente prevedibile in una situazione di emergenza nazionale. “Il M5S – spiega Pagnoncelli – sembra beneficiare dell’immagine positiva del governo. E del presidente. Più del Pd che è stato a lungo silente a causa della malattia del suo segretario Zingaretti, colpito dal coronavirus”. Nel complesso i tre principali partiti del centrodestra perdono il 4,2%. E scendono per la prima volta nell’anno al di sotto del 50% (47%). L’emergenza covid-19 produce un beneficio per il governo e per la sua maggioranza in generale. Si riduce a 2 punti il vantaggio del centrodestra sulle quattro forze della maggioranza (che salgono al 45%).